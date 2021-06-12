صور.. انعدام الخدمات الاساسية في شمال وشرق سوريا يثير استياء الأهالي

شفق نيوز/ شكا أهالي مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، من تردي الخدمات الأساسية في المدن والقرى، محملين هيئة البلديات في الإدارة الذاتية مسؤولية انعدام البنى التحتية وعدم تخصيص موازنة مشاريع لعام 2021.

وتعاني جميع الطرق الفرعية والرئيسية التي تربط المدن ببعضها في شمال وشرق سوريا، من غياب الصيانة والترميم، ولا يختلف الحال بالنسبة للصرف الصحي وغيرها من المشاريع.

يقول المواطن لاوين عبد العزيز، من اهالي مدينة ديرك أقصى شمال وشرق سوريا، لوكالة شفق نيوز "يوجد تقصير واضح في أعمال بلدية الشعب في ديرك خاصة فيما يتعلق بالبيئة والمشاريع الخدمية، فهي عاجزة عن تقديم الخدمات الضرورية الأساسية، بحجة عدم وجود الميزانية".

وأضاف "واقع الخدمات سيء جداً، خاصة فيما يتعلق بخدمات البنى التحتية من الشوارع والإنارة وغيرها من الخدمات الضرورية"، لافتاً إلى أن "الوعود المتكررة من البلدية لم تنفذ على أرض الواقع بعد".

فيما اكد مزكين ابراهيم، مواطن آخر من ديرك، لوكالة شفق نيوز، أن "جميع شوارع المدينة بحاجة لإعادة التأهيل لكثرة الحفر والمطبات، فسياراتنا تشتكي منها قبلنا، حيث تواجه اعطالاً كثيرة بسبب الحفر والشوارع المهترئة التي تفتقد للخدمات".

وأن "جميع الحدائق التي تشرف عليها البلدية تعرضت للتخريب لعدم وجود رقابة عليها وعدم صيانة مرافقها، إضافة إلى المنصفات الطرقية والأرصفة، فجميعها بحاجة إلى صيانة وترميم".

من جانبه، قال مدير المكتب الفني في بلدية ديرك، حسن محمد، لوكالة شفق نيوز، إن عدم تحديد هيئة البلديات ميزانية لبلديتهم، أثر سلبا على قدرتها في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والخدمات العامة التي تقدمها للمواطنين.

وأضاف "لدينا مشاريع عديدة وضعت ضمن خطة البلدية لعام 2021 لتعبيد الطرق بالمجبول الاسفلتي، وانارة شوارع المدينة، وتمديد خطوط المياه والصرف الصحي، وترميم حدائق المدينة، وغيرها من مشاريع بلدات القرى".

وأكد محمد أن "بلدية ديرك سوف تستلم ميزانية مخصصة لها من هيئة البلديات في القامشلي، يوم الثلاثاء المقبل، لكي تباشر بأعمالها، واعطاء الأولوية لتعبيد الطرق".

وقررت هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في الاول من حزيران الجاري، في اجتماعها مع هيئات ولجان الإدارات المحلية والبيئة كافة في الإدارات الذاتية والمدنية، البدء بموسم تعبيد الطرقات اعتباراً من شهر يونيو/ حزيران، والتركيز على البيئة وتنفيذ مشاريع بيئية كتدوير النفايات ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي.

يذكر أن جميع بلديات الشعب التابعة للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تستلم مخصصاتها المالية من لجنة البلديات وحماية البيئة في مدينة القامشلي.