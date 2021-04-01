صور.. المسيحيون في ديرك يحيون عيد رأس السنة الأشورية

شفق نيوز/ احتفل المسيحيون في شمال وشرق سوريا، يوم الخميس، بعيد رأس السنة الآشورية (اكيتو).

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الاتحاد السرياني والمنظمة الاشورية الديمقراطية، نظما احتفالية في قرية حكمية 10كم شرقي ديرك، أقصى شمال وشرق سوريا، بمناسبة رأس السنة الأشورية 6771 (آكيتو)، بحلقات الدبكة والرقص على وقع اغاني سريانية.

كما شارك في الحفل وفد من الأحزاب السياسية في الادارة الذاتية والمجلس الوطني الكوردي.

ويصادف اليوم الأول من أبريل/نيسان من كل عام، عيد رأس السنة الآشورية أو ما يسمى"أكيتو"، الذي يحتفل به كل من الآشوريين والسريانيين والكلدانيين.

يذكر أن عيد أكيتو هو أحد أقدم الأعياد التي عرفتها الحضارة الإنسانية، حيث أحياه السومريون والأكديون والآشوريون والكلدانيون والبابليون والعموريون والسريان في العراق وسوريا، منذ العام 4747 قبل الميلاد.