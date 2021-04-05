صور.. الجيش الأميركي يسير دورية على حدود الادارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان في شمال وشرق سوريا، يوم الاثنين، بأن القوات الأميركية سيرت دورية عسكرية في ريف ديرك الشمالي.

وقال الشهود لوكالة شفق نيوز، إن الدورية تتألف من أربع مدرعات عسكرية دون غطاء جوي، انطلقت من قاعدتها في رميلان واتجهت إلى قرية ديركا برآفي في دير دجلة، 25كم شمال شرقي ديرك، حيث مقلع الرمل الذي احترقت فيه آلية التركس.

وقال صاحب الآلية التي احترقت، مروان فرمان، لوكالة شفق نيوز "قام الجنود الأميركان بفحص آليتي المحترقة وأخذوا قطعاً منها للتحليل، وسألوني عن تأمينات الآلية وسعرها وعن تداعيات خسارتها".

واكد فرمان أن "الاميركان وعدوني بإبلاغي بنتائج فحص آليتي بعد يومين، وهل ما اذا كانت قد احترقت بتماس كهربائي ام بقصف تركي".

يذكر أن آلية التركس للمواطنين مروان فرمان وشقيقه فيصل، احترقت قبل يومين في مقلع الرمل بقرية دير دجلة شمال شرقي ديرك دون معرفة سبب الحريق لهذه اللحظة واستبعد فيصل فرمان احتراقها بالقصف التركي.