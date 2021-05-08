صور.. استياء شعبي في ديرك من ارتفاع الأسعار رغم هبوط الدولار

شفق نيوز/ تشهد أسواق مدينة ديرك في أقصى شمال وشرق سوريا، إقبالا لافتاً من المتبضعين في ظل حظر التجوال الجزئي المفروض من قبل الإدارة الذاتية.

ورغم الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية مؤخراً، إلا أن سكان المدينة يشكون من ارتفاع أسعار الملابس والحلويات وسكاكر العيد وغيرها من المواد التجارية، يفوق ارتفاع الأسعار المعتاد مع بداية كل شهر رمضان.

يقول محمود عمر من سكان ديرك، لوكالة شفق نيوز، إن "الغلاء الكبير في أسعار الحلويات والألبسة في الأسواق يحدّ من قدرتنا الشرائية لتلبية احتياجات العائلة للعيد الفطر".

وأضاف أن "اسعار جميع السلع والمواد مرتفعة، تدبرت أمري بسكاكر العيد أقلها جودة وأرخصها".

من جانبها، قالت سهيلة خلف مواطنة من ديرك، لشفق نيوز، ان "ارتفاع اسعار الألبسة خطف بهجة العيد من عائلتي هذه السنة".

وبينت "اي قطعة لباس جديدة نرغب بشرائها يتم احتساب سعرها بالدولار من قبل صاحب المحل، وهذا يفوق طاقتنا الشرائية، فاضطررت لشراء بعض ألبسة بالي لأولادي بأرخص الاسعار".

وناشدت خلف الجهات المختصة بتشديد الرقابة على المحال التجارية، في ظل حركة العيد واقبال الأهالي على الاسواق لتأمين متطلباته، ومنع التجار من التلاعب بالأسعار واستغلال الحركة الشرائية في الاسبوع الأخير من شهر رمضان.

بدورها باشرت شعبة التموين في الادارة الذاتية، بمحاسبة أصحاب بعض محال بيع السكاكر لإخفائهم الفواتير الحقيقية للمواد التجارية، وعدم تقيدهم بلائحة الأسعار الصادرة عن مديرية التموين العامة بإقليم الجزيرة في الإدارة الذاتية، بحسب مسؤول شعبة التموين في ديرك، نشتمان عدنان.

الى ذلك، أكد مدير مكتب الصحة في بلدية ديرك رضوان عمر، في حديثه لشفق نيوز "ضبطنا سبع مخالفات بحق أصحاب محال بيع اللحوم، لعدم تقيدهم بالشروط الصحية المفروضة عليهم".

واشار الى تكثيفهم الحملات الرقابية على الأسواق طوال الأيام التي تسبق العيد، والتركيز على محال بيع الحلويات واللحوم للتأكد من التقيد بالشروط الصحية والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي.