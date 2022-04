صورة وفيديو.. طعن 3 رجال دين داخل ضريح الامام الرضا في إيران

شفق نيوز/ أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية، اليوم الثلاثاء، بأن مهاجماً طعن 3 رجال دين في ضريح الإمام الرضا، أكثر المواقع الشيعية إجلالاً في إيران.

وأسفر الاعتداء عن مقتل شخص، وإصابة اثنين قبل اعتقال المهاجم، وما زال الدافع وراء الهجوم غير واضح.

وتوفي أحد الضحايا على الفور بعد طعنه في ضريح الإمام رضا، في مدينة مشهد الإيرانية شمال شرقي البلاد. ونقل الآخران إلى مستشفى، وفقا لوكالة إرنا الرسمية.

وحددت وسائل إعلام هوية رجل الدين القتيل، بأنه محمد عسلاني. ولم تقدم معلومات حول حالة المصابين الآخرين أو تحدد هوية المشتبه به.

وفي مقطع مصور من موقع الهجوم تداولته وسائل الإعلام الاجتماعي، شوهد رجلان على الأرض الرخامية الرمادية للضريح والدماء تغطيهما. ونشرت إرنا مقطعا مصورا للشرطة وهي تلقي القبض على المهاجم.

#BREAKING Two Shia seminary students at Imam Reza shrine in Mashhad, northeast of Iran, have been attacked by a knife-wielding man, and taken to the hospital, according to Astan Quds officials.The assailant has been arrested by the people at the scene, according to local media. pic.twitter.com/R8ZarktJ6c