صورة وفيديو.. طعن 3 رجال دين داخل ضريح الامام الرضا في إيران

شفق نيوز/ أفادت وسائل الإعلام الإيرانية الحكومية، اليوم الثلاثاء، بأن مهاجماً طعن 3 رجال دين في ضريح الإمام الرضا، أكثر المواقع الشيعية إجلالاً في إيران.

وأسفر الاعتداء عن مقتل شخص، وإصابة اثنين قبل اعتقال المهاجم، وما زال الدافع وراء الهجوم غير واضح.

وتوفي أحد الضحايا على الفور بعد طعنه في ضريح الإمام رضا، في مدينة مشهد الإيرانية شمال شرقي البلاد. ونقل الآخران إلى مستشفى، وفقا لوكالة إرنا الرسمية.

وحددت وسائل إعلام هوية رجل الدين القتيل، بأنه محمد عسلاني. ولم تقدم معلومات حول حالة المصابين الآخرين أو تحدد هوية المشتبه به.

وفي مقطع مصور من موقع الهجوم تداولته وسائل الإعلام الاجتماعي، شوهد رجلان على الأرض الرخامية الرمادية للضريح والدماء تغطيهما. ونشرت إرنا مقطعا مصورا للشرطة وهي تلقي القبض على المهاجم.

#BREAKING Two Shia seminary students at Imam Reza shrine in Mashhad, northeast of Iran, have been attacked by a knife-wielding man, and taken to the hospital, according to Astan Quds officials.The assailant has been arrested by the people at the scene, according to local media. pic.twitter.com/R8ZarktJ6c — Iran International English (@IranIntl_En) April 5, 2022

ووقع الهجوم ثالث أيام رمضان الذي يشهد تدفق المصلين المسلمين على المساجد في أنحاء البلاد.

وضريح الإمام رضا في مشهد، على بعد 900 كيلومتر شمال شرقي العاصمة طهران، هو الأكثر زيارة من المسلمين الشيعة في ايران على الإطلاق، حيث يجتذب الضريح نحو 20 مليون شخص سنويا معظمهم من الإيرانيين وزوار الدول المجاورة مثل العراق وباكستان.

وتعد مثل هذه الهجمات العنيفة في الضريح المقدس نادرة، لكن أحد أكبر الهجمات الإرهابية في التاريخ الإيراني وقعت في الضريح عام 1994. وقتها، اتهمت الحكومة جماعة مجاهدي خلق المعارضة المسلحة بالوقوف وراء التفجير الذي قتل نحو 24 شخصاً.

ونشرت وسائل اعلام ايرانية صورة لمنفذ عملية مرقد الامامالرضا التي أودت بحياة طالب في الحوزة الدينية وجرح اثنين آخرين.

وأكدت مصادر خبرية أن الشخص الذي قام بمهاجمة رجال الدين في حرم ضريح الامام الرضا بمدينة مشهد ظهر اليوم يحمل الجنسية الأفغانية.

واضافت وكالة الأنباء الرسمية ايرنا أن الجهات الأمنية تواصل التحقيق مع المعتدي و 5 آخرين مشتبه بهم.