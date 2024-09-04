"صورة" تتسبب بإعفاء قائد حاملة طائرات أمريكية من منصبه

شفق نيوز/ أعفت البحرية الأمريكية قائد مدمرة تسهم بحماية حاملة الطائرات "يو إس إس روزفلت" الموجودة حاليا في الشرق الأوسط، بعد أن أثارت صورة له، بدا فيها وهو يطلق النار من رشاش مثبت به منظار معكوس، سخرية وتشكيكًا بمهاراته على وسائل التواصل من عناصر في البحرية.

وذكرت صحيفة "سان دييغو يونيون-تريبيون" أن الكابتن كاميرون ياست، قائد المدمرة "يو إس إس جون مكين"، أعفي من الخدمة بعد نحو أربعة أشهر من ظهوره في صورة وهو يطلق النار برشاش مزود بمنظار موجه بشكل غير صحيح.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن البحرية الأمريكية ذكرت أن ياست أعفي من منصبه "بسبب فقدان الثقة بقدرته على قيادة المدمرة المزودة بالصواريخ الموجهة" التي تتواجد حاليا في خليج عمان.

وفي نيسان/أبريل الماضي، نشرت البحرية الأمريكية على حسابها الرسمي في إنستغرام صورة تُظهر ياست وهو يحمل بندقية، ويحدق بمنظار كان واضحا أنه مُثبت بشكل عكسي.

تعد حاملة الطائرات روزفلت السفينة الرائدة لمجموعة هجومية شملت أخيرًا ثلاث مدمرات من فئة أرلي بيرك، وهي سفن تبلغ قيمتها ملياري دولار، ومصممة لحماية حاملات الطائرات من الهجمات عن طريق الجو والبحر والبر.