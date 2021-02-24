صورة.. الشرطة الروسية تسير دوررية على حدود الادارة الذاتية وتركيا

شفق نيوز/ سيّرت الشرطة الروسية، يوم الأربعاء، دورية في منطقة الادارة الذاتية التي يقودها الكورد شمال وشرق سوريا على الحدود التركية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن الدورية سيّرت في قرى كوردية محاذية للشريط الحدودي في شمال ديرك قادمة من القامشلي.

وبين أن الدورية مؤلفة من 4 مدرعات عسكرية برفقة طائرتيّ هليكوبتر تمركزت في بلدة عين ديوار أقصى شمال وشرق سوريا عند الجسر الروماني على نهر دجلة وعادت أدراجها إلى القامشلي من الشريط الحدودي.

يشار إلى أن آخر دورية سيرتها الشرطة الروسية دوريتها كانت في يوم الاثنين الماضي 15 شباط الجاري في قرى ديرك الشمالية.