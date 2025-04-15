صواريخ وطائرات مسيرة.. تفاصيل خلية "الفوضى" في الاردن

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة الأردنية، يوم الثلاثاء، ضبط خلية وصفتها بـ"الخطيرة" كانت تخطط لتنفيذ أعمال تهدد الأمن الوطني الأردني، مؤكدة أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية استمرت لأربع سنوات.

وقال وزير الاتصال الحكومي، محمد المومني، في مؤتمر صحفي، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال 16 عنصراً متورطين في أربع قضايا منفصلة، تتعلق بتصنيع صواريخ قصيرة المدى، وتخزين مواد شديدة الانفجار، وحيازة أسلحة أوتوماتيكية، وتصنيع طائرات مسيّرة.

وأوضح المومني أن الخلية الأولى، المؤلفة من 4 عناصر، عملت على نقل وتخزين متفجرات وأسلحة أوتوماتيكية مهربة من الخارج، مشيراً إلى أن أحد أفرادها أخفى صاروخ "كاتيوشا" في منطقة مرج الحمام، وكان جاهزاً للاستخدام.

أما القضية الثانية فتتعلق بثلاثة عناصر بدأوا تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة، وقد أنشأوا مستودعين في عمان والزرقاء، أحدهما محصن بالخرسانة ويضم غرفاً سرية، وتلقوا تمويلاً وتدريبات من الخارج.

وفيما يخص القضية الثالثة، قال الوزير إن عناصرها عملوا على تصنيع طائرات مسيّرة بعد الحصول على دعم فني من جهات خارجية، وتمكنوا من إنتاج نموذج أولي.

أما القضية الرابعة، فارتبطت بعمليات ترشيح وتجنيد وتدريب أفراد خارج البلاد، بهدف تنفيذ مخططات تضر بأمن المملكة.

وأكد المومني أن جميع المتورطين أُحيلوا إلى محكمة أمن الدولة، مشدداً على أن الأجهزة الأمنية "ستواصل العمل لحماية الأردن ومواجهة أي تهديد يمس سيادته واستقراره".