صواريخ إسرائيلية تستهدف الجيش السوري

شفق نيوز/ أصيب جندي سوري في هجوم صاروخي إسرائيلي، وقع بالساعات الأولى من صباح الأحد، حسبما أفاد الجيش السوري.

وقال الجيش إن صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان المحتلة باتجاه سوريا، أسفرت عن إصابة الجندي.

وأوضح مصدر عسكري سوري: "حوالي الساعة 00:42 بعد منتصف الليل، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية".

وتابع: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن إصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الإسرائيلية استهدفت موقعين على الأقل في ريف دمشق، أحدهما مستودع للأسلحة.

وجاء في بيان للمرصد: "استهدفت صواريخ إسرائيلية موقعين على الأقل أحدهما شحنة أسلحة داخل قطعة عسكرية لقوات الحكومة وتستخدمها ميليشيا حزب الله اللبناني، والآخر قرب الكتيبة الهندسية، تقعان في المنطقة ذاتها ما بين يبرود والنبك في جبال القلمون بريف دمشق".

وفي مطلع شهر مارس / آذار الجاري، قتل 3 أشخاص من بينهم عضو في الحرس الثوري الإيراني من جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة بانياس على الساحل السوري، وفق المرصد.

وهذا الأسبوع أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف نحو 4500 هدف لحزب الله خلال الأشهر الخمسة الماضية في لبنان وسوريا، وأوقع 300 قتيل و750 مصابا بين مقاتلي الحزب.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت بشكل رئيسي أهدافا لحزب الله، من بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.

وعلى وقع الحرب في قطاع غزة، كثفت إسرائيل وتيرة الغارات التي تشنها في سوريا، حيث تستهدف خصوصا مجموعات موالية لطهران أبرزها حزب الله.