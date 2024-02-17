صواريخ حوثية تستهدف ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلنت جماعة الحوثيين، صباح اليوم السبت، استهداف ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ، مشيرة إلى أن الإصابة كانت "مباشرة".

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية، يحيى سريع، إن الحوثيين استهدفوا سفينة النفط البريطانية "بولوكس" بصواريخ في البحر الأحمر.

وكتب سريع عبر حسابه في منصة X، "نفذت القواتُ البحريةُ في القوات المسلحة اليمنية عملية استهدافٍ لسفينةٍ نفطيةٍ بريطانية Pollux في البحر الأحمر بعددٍ كبيرٍ من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضل الله".

وأضاف أن "القوات المسلحة اليمنية تؤكدُ استمرار عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربيّ ضدّ الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطينيّ في قطاع غزة".

يأتي هذا فيما يواصل الحوثيون استهداف السفن والناقلات المتجهة من وإلى إسرائيل، بينما ترد البحرية الأميركية والبريطانية بقصف مواقع وأهداف للحوثيين في البر اليمني.

والأربعاء الماضي، قال الجيش الأميركي إن الحوثيين أطلقوا 6 صواريخ باليستية على سفينتين في البحر الأحمر وخليج عدن.

ونقلت رويترز عن القيادة المركزية الأميركية إن إحدى السفن أبلغت عن أضرار طفيفة دون وقوع إصابات، وأن إحدى السفن أبلغت على أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.

وأضافت أن السفينة الأميركية ستار ناسيا التي استهدفها الحوثيون أبلغت عن انفجار قربها تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات.