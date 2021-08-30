صواريخ تُحلّق فوق كابل ومنظومة دفاع أميركية تعترضها

شفق نيوز/ أفادت وكالة فرانس برس، بسماع مراسليها، أصوات صواريخ عدّة تُحلّق فوق العاصمة الأفغانيّة، صباح اليوم الاثنين، غداة إعلان الولايات المتحدة أنّها شنّت ضربة بطائرة مسيّرة، الأحد، استهدفت آليّة مفخّخة في كابل.

فيما أفادت رويترز بأنن عدة صواريخ أطلقت على مطار كابل، الدولي لكن نظام دفاع صاروخي اعترضها.

وقال مسؤول امريكي لوكالة رويترز، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنه تم إطلاق ما يصل إلى 5 صواريخ، و لم يتضح ما إذا كان نظام الدفاع أسقطها جميعًا.

وأكد أن التقارير الأولية لا تشير إلى وقوع ضحايا أميركيين.

وذكر مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن" إن ما يصل إلى خمسة صواريخ أطلقت على مطار حامد كرزاي الدولي في كابل يوم الاثنين.

وأشار إلى أن نظام الدفاع "C-RAM" المصمم لحماية القوات البرية من الصواريخ والمدفعية وقذائف الهاون والمثبت في المطار، تمكن من اعتراض هذه الصواريخ.

ولم يتّضح على الفور مكان سقوط تلك الصواريخ أو ما هي أهدافها، لكنّ إطلاقها يأتي في وقتٍ من المقرّر أن تسحب الولايات المتحدة آخر قوّاتها من البلاد يوم الثلاثاء.