صواريخ الحوثيين تستهدف سفينتين في البحر الأحمر

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأمريكي اليوم السبت، أن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر من مناطق في اليمن.

وقال في بيان نقلته رويترز، إن الهجوم ألحق أضرارا طفيفة بواحدة من السفينتين هي السفينة أندروميدا ستار.

كما كتبت القيادة المركزية الأمريكية على منصة "إكس" أن صاروخا سقط في محيط سفينة ثانية تحمل اسم مايشا، لكنها لم تتعرض لأضرار.

وفي وقت سابق، أعلنت جماعية الحوثي إطلاقها صواريخ قصفت بها ناقلة النفط أندروميدا ستار في البحر الأحمر.

وأشارت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن ربان السفينة أبلغ عن تعرضها لأضرار.

ويأتي الهجوم على الناقلة أندروميدا ستار بعد توقف قصير في حملة الحوثيين التي تستهدف السفن التي لها صلة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.