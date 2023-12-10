صواريخ اسرائيلية تستهدف السيدة زينب ومطار دمشق في سوريا

شفق نيوز/ استهدفت صواريخ إسرائيلية مواقع في منطقتي السيدة زينب ومطار دمشق الدولي بريف دمشق، حيث يتواجد “حزب الله” اللبناني والميليشيات الإيرانية ضمن مقرات عسكرية ومستودعات للأسلحة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

كما استهدفت نقاط تابعة لقوات الدفاع الجوي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وسمع دوي انفجارات عنيفة في دمشق والمنطقة الجنوبية من سورية، نتيجة الضربات الإسرائيلية ومحاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي لها، وفقا للمرصد.