أصوات انفجارات في عكا وحيفا وحزب الله يعلن استهداف "الكريوت" وقاعدة بحرية

شفق نيوز/ دوت اصوات انفجارات، مساء اليوم الخميس، في عكا وخليج حيفا باسرائيل، في وقت تبنى فيه حزب الله استهداف "الكريون" وقاعدة بحرية بحيفا.

وأفادت مصادر عبرية بأن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت قبل قليل عددا من الصواريخ في سماء عكا وخليج حيفا أطلقت من لبنان بعد لحظات من إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل.

وتم إطلاق إنذارات تحذيرية من إطلاق الصواريخ والقذائف في حيفا وكريات حاييم وشموئيل وكفار بياليك وكريات بياليك وكريات يام وكريات موتسكين ومنطقة عكا الصناعية وابن مناحيم وشمرة وزرعيت وأبو سنان ويركا وخليل وكفار ياسيف وعمكة وعين يعقوب وغاتون ويحيام وخليل ويركا والمنطقة الصناعية شاعر نعمان وكفار مساريك وعين همفراتس.

في السياق، قال حزب الله في بيانين منفصلين، إنه "استهدف قاعدة "ستيلا ماريس" البحريّة (قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي) شمال غرب ‏حيفا، بصلية صاروخيّة".

كما أشار الى "استهداف "الكريوت" شمالي مدينة حيفا المُحتلّة بصلية صاروخيّة".

والكريوت هو اسم يُطلق على كتلة تجمعات سكانية تقع في وادي زفولون عند شواطئ خليج حيفا شمال شرق حيفا