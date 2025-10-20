صهر ترمب يصف وضع غزة: كأن قنبلة نووية ألقيت هناك

شفق نيوز- واشنطن

قال جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، إنه ظن بأن قنبلة نووية سقطت على قطاع غزة لما فيه من دمار كبير.

وأضاف كوشنر، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "سي بي إس نيوز": "عندما رأيت عودة السكان الفلسطينيين تساءلت: إلى أين هم ذاهبون؟ فقالوا لي إنهم يعودون لمنازلهم المدمرة وينصبون خيمة.. من المحزن للغاية أن الناس في غزة يعودون إلى منازل مدمرة".

ورفض كوشنر والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الاعتراف بأن ما حدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية للشعب الفلسطيني"، وذلك وفق ماجاء في المقابلة.

ومن المقرر أن يصل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، والمبعوثون الأميركيون كوشنر ويتكوف إلى إسرائيل هذا الأسبوع للضغط من أجل تحقيق استقرار وقف إطلاق النار ومتابعة إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين، وتنظيم تقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار والعمل على خطط إعادة الإعمار.