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صندوق النقد يحذر من أزمة إنسانية في أفغانستان بسبب طالبان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-16T15:50:32+0000
صندوق النقد يحذر من أزمة إنسانية في أفغانستان بسبب طالبان

شفق نيوز/ حذر صندوق النقد الدولي، يوم الخميس، من أزمة انسانية وشيكة في افغانستان بسبب توقف تمويل البلاد بعد سيطرة حركة طالبان عليها أواسط شهر آب الماضي.

وقال المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن اتصال صندوق النقد مع أفغانستان ما زال معلقا وهو ما يعني تعليق أي تمويل من الصندوق.

واشار الى انه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الاقتصادي في أفغانستان، محذرا من أزمة إنسانية تلوح في الأفق تواجه هذا البلد بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة.

وأضاف أن التركيز في الوقت الحالي يجب أن ينصب على مساعدة الشعب الأفغاني من خلال السماح بتدفق التحويلات النقدية وتقديم مساعدات للدول التي تستضيف اللاجئين الأفغان.

 

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