صراع حميدتي والبرهان.. تحذير من خطر بيولوجي كبير في السودان

شفق نيوز / حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، نعمة سعيد عابد، يوم الثلاثاء، من "خطر بيولوجي كبير" بعد سيطرة أحد طرفي القتال (عبد الفتاح البرهان، ومحمد دقلو حميدتي)، في الخرطوم على مختبر.

وقال عابد في تصريح صحفي، نقلته وكالة رويترز، إن "459 شخصاً على الأقل قتلوا جراء المعارك في السودان وأصيب 4072".

من جانبه، أكد متحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ينس لايركه، أن المكتب اضطر إلى تقليص بعض أنشطته في أجزاء من السودان بسبب القتال العنيف.

وأضاف لايركه، أن "في المناطق التي أدى فيها القتال العنيف إلى إعاقة عملياتنا الإنسانية، اضطر المكتب إلى تقليص وجوده، مع إبقاء الالتزام الكامل بمواصلة تقديم المساعدة للشعب السوداني".

ويترقب السودانيون بحذر تنفيذ اتفاق أعلنت عنه واشنطن لوقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع بعد عشرة أيام من معارك دامية فشلت معها كل محاولات التهدئة، وتواصل في ظلها إجلاء الرعايا الأجانب، وفقا لفرانس برس.

وفي حين تعهد الطرفان، أي الجيش بقيادة البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة حميدتي، التزام التهدئة، يبقى الاختبار الميداني على المحك، اذ سبق لهما أن أعلنا عن أكثر من هدنة منذ اندلاع المعارك في 15 أبريل/نيسان، ما لبث كل طرف أن اتهم الآخر بخرقها.