‏صديق بوتين في قبضة المخابرات الأوكرانية

شفق نيوز/ أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الثلاثاء، اعتقال فيكتور ميدفيدشوك، رئيس المجلس السياسي لحزب "منصة المعارضة - من أجل الحياة".

وكتب زيلينسكي على تلغرام معلقا على صورة رجل يشبه ميدفيدشوك مقيد اليدين: "تم تنفيذ عملية خاصة بفضل أجهزة الأمن الأوكرانية".

وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في 20 مارس الماضي، عن تعليق أنشطة بعض أحزاب المعارضة المزعوم ارتباطها بروسيا، خلال فترة الأحكام العرفية.

ومن بين هذه الأحزاب: "منصة المعارضة – من أجل الحياة" و"ناش" و"كتلة المعارضة" و"المعارضة اليسارية" و"اتحاد قوى اليسار" و"القوة" و"الحزب التقدمي الاشتراكي الأوكراني" و"الحزب الاشتراكي الأوكراني" و"الاشتراكيون" و"كتلة فلاديمير سالدو".

وميدفيدشوك هو سياسي ورجل أعمال وعضو البرلمان الأوكراني، وأحد أكثر المقرَّبين من الرئيس الروسي بوتين، يمتلك ترسانة إعلامية مكوَّنة من عدَّة قنوات إعلامية توصف بولائها لروسيا، هذا بالإضافة إلى شبكة من الاستثمارات في أوكرانيا وروسيا في ميدان المحروقات، وقد قدَّرت مجلة «فوربس» ثروته في سنة 2021 بـ620 مليون دولار.

وترجع العلاقة بين بوتين وميدفيدشوك إلى بدايات رئاسة بوتين الذي استلم الحكم سنة 2000، إذ كان ميدفيدشوك حينها يشغل منصب مدير مكتب الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما، آنذاك كانت روسيا وأوكرانيا تعيشان شهر عسل سياسي، وكانت أوكرانيا تتمتع بالغاز الروسي الرخيص وبالقروض الميسَّرة لدعم اقتصادها، ولم تكن مسألة الانضمام إلى الأحلاف الغربية مطروحة على الساحة بعد.