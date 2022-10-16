صدور مرسوم أميري بإعادة تشكيل الحكومة الكويتية

شفق نيوز/ أصدر أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، يوم الأحد، مرسوما أميرياً بإعادة تشكيل الحكومة المعلن عنها قبل أسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن "مرسوماً صدر باعادة تشكيل الوزارة".

وفي 8 تشرين الاول الجاري، صدر أمر أميري في الكويت بإعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة.

وقدم أحمد النواف، وهو نجل أمير الكويت نواف الأحمد الصباح، استقالة حكومته في 2 اكتوبر/ تشرين الأول كإجراء دستوري لولي عهد الكويت مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير.

وحسب الدستور الكويتي تتشكل الحكومة من أعضاء في مجلس الامة ومن خارجه.