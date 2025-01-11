صدمة في السياسة الأمريكية.. ترامب يبدأ ولايته بـ100 أمر تنفيذي

شفق نيوز/ يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي اعتبارًا من اليوم الأول لوجوده في البيت الأبيض، مما يمثل بداية صادمة وقوية لحملته السياسية التي تركز على قضايا أمن الحدود، الترحيلات، وعدد من الأولويات الأخرى.

وخلال اجتماع خاص مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أطلع ترامب على خطط هذه البداية الجريئة، التي يُتوقع أن تتضمن إجراءات متعددة في يوم تنصيبه، المقرر في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأكد ستيفن ميلر، كبير مستشاري ترامب، لأعضاء مجلس الشيوخ أن الإجراءات المتعلقة بأمن الحدود وتطبيق قوانين الهجرة ستكون من أولويات الخطط التنفيذية التي سيتم إطلاقها قريبًا.

وأشار السيناتور جون هويفن من ولاية داكوتا الشمالية إلى أن "العدد سيكون كبيرًا"، في إشارة إلى مجموعة الأوامر التي ستوقع في الأيام الأولى من رئاسة ترامب، والتي تتنوع من معالجة قضايا الحدود مع المكسيك إلى سياسات تتعلق بالطاقة والتعليم.

المصدر: سكاي نيوز