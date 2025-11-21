صحيفة: أوروبا غير راضية عن خطة السلام الأميركية في أوكرانيا

شفق نيوز- واشنطن

أفادت "وول ستريت جورنال"، يوم الجمعة، بأن قادة أوروبيين غير راضين عن الخطة الأميركية للتسوية في أوكرانيا.

ووفقًا للصحيفة، يسعى الأوروبيون لإقناع أوكرانيا بدعم خطتهم التي يعتقدون أنها بشروط أكثر ملاءمة لكييف.

وتابعت: "تأمل أوروبا في إعداد خطتها خلال أيام، لكن كييف لم تعلن بعد التزامها بقبولها".

في المقابل، نشر موقع "أكسيوس" الأميركي "نص خطة" الرئيس دونالد ترمب لتسوية النزاع في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها "تشمل مادة على غرار البند الـ5 من ميثاق "الناتو" للدفاع المشترك لحماية أوكرانيا".

وبحسب "أكسيوس" يتضمن نص مسودة الخطة أن الولايات المتحدة تؤكد أن هجوما مسلحا كبيرا ومتعمدا ومستمرا من قبل روسيا عبر خط الهدنة المتفق عليه في الأراضي الأوكرانية يعتبر هجوما يهدد السلام والأمن في المجتمع عبر المحيط الأطلسي.

وفي مثل هذه الحالة، يقوم رئيس الولايات المتحدة، بممارسة السلطة الدستورية وبعد مشاورات فورية مع أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والشركاء الأوروبيين، يقوم بتحديد التدابير اللازمة لاستعادة الأمن.

وقد تشمل هذه التدابير القوة المسلحة، والاستخبارات والمساعدة اللوجستية، والإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية، وغيرها من الخطوات التي تعتبر مناسبة، ستقوم آلية تقييم مشتركة مع حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا بتقييم أي خرق مزعوم.

كما يؤكد أعضاء الناتو بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وبولندا وفنلند، أن أمن أوكرانيا جزء لا يتجزأ من الاستقرار الأوروبي ويلتزمون بالعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة في الرد على أي انتهاك مما يضمن وضع رادع موحد وذي مصداقية، بحسب الموقع.

ويدخل هذا الإطار حيز التنفيذ عند التوقيع ويظل ساري المفعول لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد وتقوم لجنة رصد مشتركة بقيادة شركاء أوروبيين بمشاركة الولايات المتحدة بالإشراف على الامتثال.

ووفقا لمنشور "أكسيوس" ستسيطر روسيا على كل منطقة دونباس، في حين سيتم تجميد خطوط السيطرة في خيرسون وزبور يزجيه في الغالب.

بينما لن تكون هناك قوات الناتو على الأراضي الأوكرانية وسيحدد الجيش الأوكراني 600000 فرد - أصغر مما هو عليه في الوقت الحالي (800,000-850,000 جندي) ولكنه أكبر بكثير مما كان قبل الحرب (250,000).