صحيفة: واشنطن ستطلب إطلاق سراح أميركيين محتجزين في إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة أميركية، يوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستطلب من إيران بإطلاق سراح أميركيين محتجزين لديها.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر قولها، إن "الطلب يأتي كجزء من مفاوضات إنهاء الحرب".

وتبدأ الولايات المتحدة وإيران مفاوضات "مباشرة" بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، يوم غد السبت، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وغادر نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الجمعة، العاصمة واشنطن متوجهًا إلى مدينة إسلام آباد بباكستان، لرئاسة وفد بلاده في جولة مفاوضات حاسمة مع الجانب الإيراني.

وفي تصريحات أدلى بها قبيل مغادرته أوردتها "أسوشيتد برس"، أكد فانس أن ترمب قدم للفريق التفاوضي توجيهات واضحة للغاية بشأن المسار المطلوب في إسلام آباد.

وأسهمت باكستان في التوصل إلى هدنة لأسبوعين أعلنتها واشنطن وطهران فجر الأربعاء الماضي، تمهيداً لاتفاق ينهي الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.