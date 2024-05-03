صحيفة: هجوم إيران على إسرائيل يُلهم زعيم كوريا الشمالية بطريقة مهاجمة أعدائه

شفق نيوز/ كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن أن الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل في نيسان/ أبريل الماضي كان ملهما لكوريا الشمالية، التي تدرس هذه العملية للاستفادة منها في أي معارك قد تخوضها تجاه خصومها.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن الهجوم الإيراني أثار الاهتمام الشديد لدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي يعتبر أن نجاح إسرائيل وحلفائها في صد الهجوم الإيراني يمكن أن يقدم له اختبارا حقيقيا في حالة الاشتباك مع الدفاعات الغربية.

ويمكن لهذه العملية أن تعطي فكرة لبيونغ يانغ حول كيفية أداء أسلحتها إذا هاجمت اليابان أو كوريا الجنوبية، وهما دولتان تتكامل دفاعاتهما مثل إسرائيل مع الولايات المتحدة.

يأتي هذا وسط تقارب بين كوريا الشمالية وإيران يثير المخاوف في الغرب من تعاون البلدين عسكريا في نهاية المطاف.

التقرير أشار إلى أن كوريا الشمالية كانت تراقب أداء ذخائرها في أوكرانيا حيث تستخدم روسيا الأسلحة الكورية ضد ما تمتلكه أوكرانيا من أسلحة غربية.

واعترضت القوات الإسرائيلية والأمريكية وغيرها من القوات المتحالفة عشرات الطائرات دون طيار والغالبية العظمى من الصواريخ التي أطلقتها إيران قبل وصولها إلى إسرائيل.

كما دخلت فكرة تحذير إسرائيل قبل الهجوم الإيراني وقطع الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها طهران مسافة ألف ميل، حيث سيراعي كيم هذا في أي ضربة محتملة لكوريا الجنوبية أو اليابان لتصل صواريخه في غضون دقائق معدودة.

وقال تشو سانغ كيون، الأستاذ الجامعي في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، والذي يبحث في التكنولوجيا العسكرية، إن الدروس التي تعلمتها طهران من ضربتها لإسرائيل، وكذلك الانتقام الإسرائيلي على نطاق واسع ضد إيران، من المرجح أن تكون مفيدة لكيم، وكذلك للرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف تشو أن روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، تقاربت منذ بدء الحرب الأوكرانية وتجد سببًا مشتركًا في عداءها للغرب.

العلاقات بين بيونج يانج وطهران

وأرسلت كوريا الشمالية مؤخرا وفدا رفيع المستوى إلى إيران بقيادة يون جونغ هو، الذي يرأس العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلاد، وقام بزيارة روسيا في مارس ولم تقدم وسائل الإعلام الحكومية تفاصيل عن طبيعة الرحلة، لكن المسؤولين الأميركيين والكوريين الجنوبيين أعربوا مؤخراً عن قلقهم بشأن التعاون العسكري المحتمل بين إيران وكوريا الشمالية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن الوفد، الذي عاد إلى بيونغ يانغ يوم الخميس، حضر معرضا تجاريا والتقى بمسؤولين حكوميين، ونفى التكهنات بشأن التعاون العسكري الثنائي ووصفها بأنها متحيزة ولا أساس لها من الصحة.

ولدى طهران وبيونغ يانغ تاريخ من صفقات الأسلحة يعود تاريخها إلى الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، ويبدو أن الصواريخ الباليستية الإيرانية شهاب 3 قد تم تطويرها بناءً على تصميمات رودونغ الكورية الشمالية، وفقًا لتقييم أجرته وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية عام 2019.

وقالت وكالة التجسس الكورية الجنوبية إنها ستبحث عن القواسم المشتركة بين الطائرات الإيرانية بدون طيار والصواريخ المستخدمة ضد إسرائيل.

وهناك القليل من الأدلة على أن بيونغ يانغ وطهران عملتا بشكل وثيق في السنوات الأخيرة، لكن تيانران شو، المحلل في الشبكة النووية المفتوحة، وهي مجموعة بحثية مقرها في فيينا، قال إن هناك إمكانية لتوحيد الجهود بين البلدين في مجال التكنولوجيا العسكرية.

وإذا شنت بيونغ يانغ هجوماً صاروخياً وطائرات بدون طيار في المنطقة الآن، فقد لا تتمكن واشنطن وحلفاؤها من منع حتى نصف هذا الهجوم، وفقاً لبانغ جونغ كوان، وهو لواء سابق في الجيش الكوري الجنوبي.

وقال متحدث عسكري في سيول في أبريل إن واشنطن وسيول لديهما القدرة على اكتشاف واعتراض الهجمات المشتركة التي تشنها كوريا الشمالية، على الرغم من وجود خطط لتحديث الأنظمة الدفاعية.

وقال جرانت نيوشام، وهو زميل أبحاث كبير في المنتدى الياباني للدراسات الاستراتيجية، إنه على عكس إسرائيل، لا تتمتع كوريا الجنوبية واليابان بخبرة كبيرة في الرد على وابل من الصواريخ التي يتم إطلاقها دفعة واحدة.