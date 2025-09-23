صحيفة أمريكية: قضايا اعتداءات جنسية على الأطفال تواجه ماسك الأب

شفق نيوز- واشنطن

يواجه إرول ماسك، والد رجل الأعمال الأمريكي المعروف إيلون ماسك، ثلاثة تحقيقات بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال، ما تزال نتيجة أحدها غير معروفة، وفقاً لوثائق قضائية وشرطية وشهادات عائلية أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز".

ووفقاً لتقرير نشرته الصحيفة، فأن التحقيقات المنفضلة بحق ماسك الأب، أسفرت عن إسقاط اتهامين، بينما ما تزال نتيجة التحقيق الثالث غير معروفة.

ونشرت "نيويورك تايمز" ادعاءات من أفراد العائلة تتهم إرول ماسك بالاعتداء الجنسي على خمسة من أبنائه البيولوجيين وابنته بالتبني، في حوادث امتدت من عام 1993 حتى عام 2023.

وأشارت الصحيفة نفسها، إلى أن هذه الادعاءات تشكل أحد الأسباب الرئيسية لقطع إيلون ماسك علاقته بوالده، الذي وصفه في تصريحات سابقة بأنه "شخص صعب للغاية".

كما كشفت عن أن أفراد العائلة طالبوا رجل الأعمال بالتدخل في مناسبات عدة، وهو ما كان "يتخذ إجراءً حياله أحياناً" دون تفاصيل إضافية.

وتصف الصحيفة هذه المعلومات بأنها تضيف بعداً جديدا للعلاقة المتوترة بين الملياردير الأمريكي ووالده، والتي لطالما كانت موضوعاً متكرراً في التقارير الإعلامية السابقة.

كما ترسم وفق الصحيفة، صورة أكثر تعقيداً للقطيعة العائلية التي أثارت فضول الرأي العام كما أثارت جدلاً كبيراً حول العالم.