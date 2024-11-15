صحيفة أمريكية: طهران قدمت تعهداً مكتوباً لواشنطن بعدم محاولة اغتيال ترامب

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين أميركيين أن إيران قدمت ضمانات مكتوبة سرية للولايات المتحدة الشهر الماضي قالت فيها إنها لن تسعى لاغتيال الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وذكر المسؤولون أن الرسالة الإيرانية، التي جرى تسليمها للولايات المتحدة في 14 أكتوبر ولم يتم الإعلان عنها سابقا، جاءت ردا على تحذير أميركي خاص مكتوب أرسل إلى طهران في سبتمبر.

وقال المسؤولون الأميركيون إن رسالتهم إلى إيران في سبتمبر كانت مشابهة لتحذيرات سابقة متكررة أرسلت لطهران وتحذرها من المساس بترامب.

المسؤولون أكدوا أنهم واثقون أن الرسالة الأميركية وصلت إلى القيادة الإيرانية، لكنهم لم يوضحوا ما إذا كانت أُرسلت عبر سويسرا، التي تمثل المصالح الأميركية في إيران.

وقال المسؤولون إن الرسالة تعكس الموقف العلني للإدارة الأميركية الذي يعتبر التهديدات ضد ترامب مسألة أمن قومي من الدرجة الأولى، وأن أي محاولة لاغتياله ستعتبر عملا من أعمال الحرب.

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن أشخاص مقربين من المسؤولين الإيرانيين فإن طهران تسعى لتجنب أي تصعيد مع إدارة ترامب التي ستباشر عملها بشكل رسمي في يناير المقبل.

واتهمت الولايات المتحدة إيران مرارا بالسعي لاغتيال مسؤولين أميركيين ردا على قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية قرب مطار بغداد عام 2020، أثناء فترة ولاية ترامب الأولى.

وأعلنت السلطات القضائية الأميركية الأسبوع الماضي توجيه اتهامات إلى "عميل للنظام الإيراني" في إطار مخطط إيراني مفترض لاغتيال ترامب.