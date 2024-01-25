صحيفة: أمريكا زودت ايران بمعلومات "وافية" كانت كفيلة بإحباط تفجيرات "كرمان"

شفق نيوز/ يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية، كانت على علم مسبق بالتفجيرات الانتحارية التي ضربت منطقة كرمان الإيرانية، حيث حذرا الإدارة الأمريكية، إيران سراً بأن تنظيم داعش يستعد لتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي أدى في وقت سابق من هذا الشهر إلى مقتل أكثر من 80 إيرانيا في تفجيرين انتحاريين منسقين، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن التنبيه السري جاء بعد أن حصلت الولايات المتحدة على معلومات استخبارية تفيد بأن فرع داعش في أفغانستان، داعش - خراسان، المعروف باسم داعش - كيه، كان يخطط لمهاجمة إيران.

وقال المسؤولون الأمريكيون إن المعلومات التي تم نقلها إلى إيران كانت محددة بما يكفي حول الموقع وفي الوقت المناسب بما يكفي لإثبات فائدتها لطهران في إحباط الهجوم الذي وقع في 3 يناير أو على الأقل التخفيف من عدد الضحايا.

تصرف إيران بعد التحذير

ومع ذلك، فشلت إيران في منع التفجيرات الانتحارية في مدينة كرمان بجنوب شرق البلاد، والتي استهدفت حشدًا كان يحيي ذكرى وفاة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري .

وقُتل سليماني في هجوم بطائرة بدون طيار في يناير 2020 بالقرب من مطار بغداد بأمر من الرئيس آنذاك دونالد ترامب.

وقال مسؤول أميركي: "قبل الهجوم الإرهابي الذي شنه داعش في 3 يناير 2024، في كرمان بإيران، زودت الحكومة الأمريكية إيران بتحذير خاص بوجود تهديد إرهابي داخل الحدود الإيرانية".

"لقد اتبعت حكومة الولايات المتحدة سياسة "واجب التحذير" طويلة الأمد والتي تم تنفيذها عبر الإدارات لتحذير الحكومات من التهديدات القاتلة المحتملة. إننا نقدم هذه التحذيرات جزئيًا لأننا لا نريد أن نرى أرواحًا بريئة تُزهق في الهجمات الإرهابية.

ولم يرد المسؤولون في بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.

وعلى الرغم من التحذير الأمريكي، أشار بعض الإيرانيين إلى أن مرتكبي داعش مرتبطون بالولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي حفل أقيم في كرمان لتكريم الضحايا، قال اللواء حسين سلامي، القائد الأعلى في الحرس الثوري، إن تنظيم داعش "اختفى هذه الأيام"، معتبراً أن الجهاديين "يعملون فقط كمرتزقة" للمصالح الأمريكية والإسرائيلية.

ورفض المسؤولون الأمريكيون تحديد القنوات التي استخدمت لتحذير إيران أو الكشف عن تفاصيل ما تم تمريره.

ولم يذكروا ما إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها واشنطن مثل هذا التحذير إلى النظام الإيراني.

وقال مسؤول أمريكي إن المسؤولين الإيرانيين لم يردوا على الولايات المتحدة بشأن التحذير.

وقال العديد من المسؤولين إنه لم يكن من الواضح سبب فشل الإيرانيين في إحباط الهجوم أو صده.

واجب التحذير

وتشارك الولايات المتحدة بشكل روتيني التحذيرات بشأن النشاط الإرهابي المحتمل مع الحلفاء والشركاء. وفي بعض الحالات، فإنه يحذر أيضًا الخصوم المحتملين.

في ديسمبر 2019، شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس ترامب على تبادل المعلومات الاستخبارية التي ساعدت الكرملين في إحباط مؤامرة في سان بطرسبرغ.

وكانت التفجيرات التي وقعت في كرمان، والتي أسفرت عن مقتل 84 إيرانيًا وإصابة مئات آخرين، أسوأ هجوم إرهابي داخل إيران منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم بعد الهجوم قائلا إن اثنين من عناصره فجرا أحزمة ناسفة.

وظهر تنظيم داعش خراسان لأول مرة في أفغانستان في عام 2015 بعد أن أعلن مقاتلو تنظيم داعش الخلافة في العراق وسوريا.

وكانت مسؤولة عن التفجير الذي وقع بالقرب من مطار كابول في أغسطس 2021 والذي أسفر عن مقتل 13 جنديًا أمريكيًا ونحو 170 مدنيًا أفغانيًا أثناء انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان.

وكانت الجماعة عدوًا لدودًا لطالبان، وجرى إضعافها إلى حد كبير خلال الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان بسبب هجمات القوات الأمريكية والقوات الحكومية الأفغانية وهجمات طالبان نفسها.

ومع رحيل القوات الأمريكية، ازدادت قوة داعش - خراسان.

ويقول مسؤولون أمريكيون إنها واحدة من أخطر الجماعات في المنطقة، وتتفوق على تنظيم القاعدة ولها طموحات لضرب أهداف في الغرب.

وأكد مسؤولو إدارة بايدن بعد فترة وجيزة من هجوم 3 يناير في إيران أن لديهم معلومات تفيد بأن تنظيم داعش-خراسان هو الجاني.

لكنهم لم يكشفوا أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية مسبقة حول الهجوم أو أنهم أبلغوا الإيرانيين.

ويتطلب توجيه مجتمع الاستخبارات الأمريكي المعروف باسم "واجب التحذير" من وكالات التجسس تحذير الضحايا المستهدفين، سواء المواطنين الأميركيين أو غير الأميركيين، إذا كانوا هدفًا لهجوم إرهابي.

وهناك استثناءات، بما في ذلك إذا كان الضحايا المقصودون هم أنفسهم إرهابيون أو مجرمين، أو إذا كان إصدار تحذير من شأنه أن يعرض للخطر موظفي الولايات المتحدة أو الحكومة المتحالفة، أو العمليات الاستخباراتية أو العسكرية.

وفي حالة إيران، نبهت واشنطن خصمًا قام بتسليح العديد من الوكلاء، بما في ذلك الحوثيين في اليمن وكذلك الميليشيات في سوريا والعراق التي نفذت أكثر من 150 هجومًا على القوات الأمريكية منذ منتصف أكتوبر.