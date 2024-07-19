صحيفة عبرية: مسيّرة الحوثيين كانت تستهدف السفارة الامريكية في تل ابيب

شفق نيوز/ كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن الطائرة المسيرة التي أطلقها الحوثيون وتسببت في انفجار بتل أبيب كانت تستهدف السفارة الأميركية.

وأوضحت أن الطائرة وصلت من جهة البحر وحلقت على ارتفاع منخفض وانفجرت في مبنى، مرجحة أن المسيرة المستخدمة طورها الإيرانيون.

وأضافت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية عبر الهاتف بعد الحادث، فيما لا تستبعد جهات إسرائيلية أن يكون الرد على أرض اليمن بحسب الصحيفة.

من جانبه أوضح مركز "علما" للأبحاث أن الطائرة من نوع كاس 4 (KAS-04) وتحمل 40 كيلوغرام من المتفجرات، وأطلقت من اليمن وقطعت مسافة تقترب من 2000 كيلومتر، وجرى تقليل حجم المتفجرات بها لصالح زيادة الوقود.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري إن معلومات الجيش تشير إلى أن الطائرة إيرانية الصنع ومن طراز صماد-3، وأصابت مبنى بالقرب من شاطئ البحر قريب من السفارة الأميركية في تل أبيب.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "تشير تقديراتنا إلى أن المسيرة انطلقت من اليمن إلى تل أبيب".