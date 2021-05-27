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صحيفة عبرية: وباء كورونا انتهى فعلياً في اسرائيل

Category: عربي ودولي

Date: 2021-05-27T04:51:21+0000
صحيفة عبرية: وباء كورونا انتهى فعلياً في اسرائيل

شفق نيوز/ لم تعد القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في إسرائيل مطلوبة، باستثناء ارتداء قناع الوجه في الأماكن المغلقة، وفقاً لتصريحات مسؤولو الصحة العامة في البلاد.

ومع ذلك، يتفق الخبراء على أن الحجر الصحي للأشخاص الذين لم يحصلوا على التطعيم يجب أن يدخلوا الحجر الصحي حال عودتهم إلى البلاد من الخارج.

ووصفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن الوباء انتهى فعلياً من إسرائيل، على الرغم من تسجيل البلاد لحالات جديدة لم تتجاوز 30 إصابة يومياً خلال الأيام الماضية، مقارنة بآلاف الإصابات اليومية في ذروة الجائحة.

وبعد 15 شهراً من دخول البلاد أول إغلاق بسبب الوباء، شهد يوم الثلاثاء لحظة مهمة للإسرائيليين بعد رفع القيود الكاملة على الأعمال التجارية والأماكن الثقافية والرياضية والمعالم السياحية والاحتفالات.

وفي الوقت الذي يبدو فيه أن فيروس كورونا انتهى بالفعل، لكن الخبراء حذروا من أن الفيروس التاجي من الممكن أن يعود بقوة مع وجود سلالات جديدة.

وبينما قال البروفيسور درور ميفوراه إنه "يجب أن نكون على دراية بما يجري في العالم وعلينا مراقبة مطارنا"، أكد مدير معهد أمراض الرئة في المركز الطبي شعاري تسيديك، البروفيسور غابرييل إيزبيكي، أنه من الصعب التنبؤ بكيفية تطور الوضع الوبائي في المستقبل مع وجود متغيرات جديدة.

وتملك إسرائيل واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم باستخدام لقاح فايزر-بيونتك، حيث حصل 60 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 9 ملايين نسمة على جرعة واحدة على الأقل.

وساهمت عملية سرعة التطعيم في تقليل نسبة الإصابات وتخفيف الضغط على القطاع الطبي الذي أرهق خلال ذروة الوباء ما أدى إلى 3 إغلاقات كلية شهدتها البلاد، علاوة على إغلاق المطار الرئيسي لأسابيع.

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