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صحيفة عبرية: إسرائيل طورت طائرات "إف 35" لمواجهة إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-09T05:49:26+0000
صحيفة عبرية: إسرائيل طورت طائرات "إف 35" لمواجهة إيران

شفق نيوز/ أفادت صحيفة عبرية، يوم الخميس، بأن سلاح الجو الإسرائيلي عمل على تطوير  طائرات "أف 35"، لتكون قادرة على ضرب أهداف إيرانية دون الحاجة للتزود بالوقود في الجو.

وقالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية: "في مواجهة تطوير إيران المستمر لقدراتها النووية، طور سلاح الجو الإسرائيلي قدرة جديدة، تمكن طائراتها المقاتلة من طراز "أف 35" من الطيران من إسرائيل إلى إيران، دون الحاجة إلى التزود بالوقود في الجو".

وأضافت: "يعتبر هذا التطور دفعة لقدرات سلاح الجو الإسرائيلي، ويأتي في الوقت الذي زاد فيه الجيش الإسرائيلي استعداداته لضربة مستقبلية، ضد القدرات النووية الإيرانية" وفق تعبير الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم دمج قنبلة جديدة تزن طنا واحدا في ترسانة الأسلحة التي تستخدمها طائرات "أف 35" (المعروفة في سلاح الجو الإسرائيلي باسم "Adir")، والتي يمكن حملها داخل مقصورة الأسلحة الداخلية للطائرة دون تعريض رادارها المتخفي للخطر.

وقالت أيضاً: "يقال إن القنبلة التي صنعتها شركة رفائيل للأنظمة المسلحة المتطورة مستقلة ومحمية ضد التشويش وأنظمة الحرب الإلكترونية".

وبينت أنه "تم استخدام القنبلة مؤخرا في سلسلة من اختبارات سلاح الجو الإسرائيلي، وقدمت نتائجها إلى وزير الدفاع بيني غانتس".

وتابعت: "أجرى سلاح الجو الإسرائيلي أربع تدريبات واسعة النطاق لمحاكاة الهجمات ضد إيران خلال الشهر الماضي، تضمن التمرين الأول مواجهة أنظمة الرادار والكشف الإيرانية، والثانية محاكاة الرحلات القتالية بعيدة المدى، وتضمنت التدريبات الأخرى تدابير دفاعية ضد الأسلحة السيبرانية وأنظمة الحرب الإلكترونية، وهي وسائل يمكن أن تستخدمها إيران لتقويض عملية عسكرية إسرائيلية".

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