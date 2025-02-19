صحيفة عبرية ترجح استهداف إسرائيل لتشييع نصرالله إذا تحول لـ"استعراض قوة"

شفق نيوز/ رجحت صحيفة "معاريف" العبرية، يوم الأربعاء، أن يستهدف الجيش الإسرائيلي جنازة الزعيم السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، في حال تحولها لـ"استعراض قوة".

وفي تقرير، تساءلت فيه الصحيفة إن كان الجيش الإسرائيلي سيستهدف جنازة نصرالله، قالت إن السياسة الأخيرة للمؤسسة العسكرية لا تسمح بـ"تحويل جنازات القتلى في الضفة الغربية إلى استعراض قوة للمنظمات المسلحة".

ويسود منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، وقف إطلاق النار هش بموجب اتفاق أُبرم برعاية أمريكية فرنسية، أنهى أكثر من عام من المواجهة بين حزب الله وإسرائيل.

ومنذ ذلك الوقت، يشن الجيش الإسرائيلي غارات على مواقع للحزب في جنوب لبنان، وسط اتهامات أممية للطرفين بخرق الهدنة.

وحدد حزب الله، يوم الأحد المقبل، موعداً لتشييع نصرالله في ضاحية بيروت الجنوبية، بعدما حالت الظروف الأمنية لأشهر دون إقامة المراسم عقب اغتياله بضربة إسرائيلية في 27 أيلول/ سبتمبر 2024.