صحيفة عبرية: بايدن منع طائرات إسرائيلية كانت في طريقها لمهاجمة إيران

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، يوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن منع بنيامين نتنياهو من تنفيذ هجوم جوي كان وشيكاً على إيران.

وذكرت الصحيفة أن بايدن نجح في ثني نتنياهو عن مهاجمة إيران حيث أمر بعودة طائرات كانت بطريقها لتنفيذ عمليات في الأراضي الإيرانية.

إلى ذلك، قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن "بايدن لا يعتقد بأن الهجوم الإيراني يستدعي توسيع نطاق الحرب".

ومساء أمس السبت، شنت إيران هجوماً بالطائرات المسيرة والصواريخ، انطلاقاً من أراضيها باتجاه إسرائيل، وذلك بعد مقتل قائد كبير في الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق الأسبوع الماضي.