صحيفة: حشود كبيرة للحرس الثوري الإيراني قرب كوردستان العراق  

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الاثنين، عن وجود حشود عسكرية كبيرة تابعة للحرس الثوري الإيراني قرب الحدود مع إقليم كوردستان العراق.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر في كوردستان إيران، أن قافلة من القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مزودة بمعدات عسكرية ثقيلة انتشرت، في مناطق بانه الحدودية مع إقليم كوردستان العراق.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر: أن "الحرس الثوري الإيراني حذر أهالي هذه المناطق وسكانها، من أنه لا يحق لهم السفر إلى المناطق الحدودية مع العراق حتى إشعار آخر".

وبحسب سكان في المنطقة، فقد شاهدوا قوافل من الدبابات والمدفعية تتجه صوب الحدود مع العراق من طرف كوردستان إيران، كما لوحظ استخدام الطائرات المسيرة في هذه المنطقة.

وكرر الحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية تهديداته بالتحرك على الأراضي العراقية، وتنفيذ ضربات ضد ما وصفه بالأهداف "الكردية المعادية".

وتتواجد عدة أحزاب كردية إيرانية معارضة داخل إقليم كوردستان العراق، إضافة إلى عشرات الآلاف من اللاجئين الإيرانيين الكورد في مخيمات للاجئين تحت إشراف الأمم المتحدة.

وشن الحرس الثوري الإيراني خلال الاسابيع الماضية هجمات استخدم فيها الطائرات المسيرة والمدفعية والصواريخ، ضد مواقع في اقليم كردستان العراق مما أدى لوقوع قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال.