صحيفة ترصد بايدن.. استخدم ورقة "غش" خلال مؤتمر صحفي

شفق نيوز/ أفادت صحيفة أمريكية، يوم الخميس، بأن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن عرض "ورقة غش" على الجمهور خلال مؤتمر صحفي مشترك بعد اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي يون سوك إيل في واشنطن، والتي كانت تحتوي على الأسئلة الموجهة إليه من قبل الصحفيين.

ولاحظت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية الأمر، حيث قام بايدن بعرض صورة للصحفية كورتني سوبرامانيان من صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، وكان اسمها مكتوبًا بالحروف الصوتية لمساعدة الرئيس على نطقها بشكل صحيح.

وجاء أول سؤال على الورقة "كيف تربط أولوياتك في السياسة الداخلية، مثل إعادة توجيه إنتاج الشرائح الإلكترونية، بالسياسة الخارجية التي تعتمد على التحالفات؟"

يشار إلى أن الواقعة ليست الأولى، التي يعرض فيها الرئيس الأمريكي ورقة غش خلال الفعاليات العامة المفتوحة للصحافة لتسهيل مهمته.

كما أن الصحفيين كثيرًا ما يشتبه بهم في مساعدة بايدن خلال المؤتمرات بتزويده بمعلومات حول سياسات إدارته ومعلومات حول الصحفيين الذين حضروا الفعاليات.