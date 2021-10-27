صحيفة بريطانية تكشف عن تورط حاكم دبي بقضية أمنية ضد زوجته السابقة

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام غربية، عن قيام حاكم دبي محمد بن راشد بتوظيف ضابط سابق في جهاز مكافحة الإرهاب البريطاني للضغط على رئيس حماية زوجته الأردنية السابقة الأميرة هيا بنت الحسين وترهيبه بهدف دفعه إلى التخلي عن حماية الأميرة.

وذكرت وسائل الإعلام انه بعد أيام من كشف محكمة بريطانية تنظر في النزاع العائلي بين حاكم دبي وزوجته الأميرة هيا الأردنية، أن بن راشد اخترق هاتف الأميرة ومحامييها البريطانيين، معتمدا على برنامج بيغاسوس الإسرائيلي، الذي يوجد في قلب فضيحة تجسس عالمية.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، تحقيقا كشفت من خلاله توظيف الشيخ محمد بن راشد ما وصفته بـ"عين بريطانية خاصة" لممارسة الضغط على رئيس الحراسة الشخصية لزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين وتهديده.

ووفقا لمعطيات الصحيفة فإن الشخص المعين من قبل حاكم دبي اشتغل سابقا ضابطا في مكافحة الإرهاب في سكوتلاند يارد، مضيفة أن المحكمة العليا وجدت أن ستيوارت بايج الذي كانت هويته سرية في السابق، ساعد في شن حملة ترهيب نيابة عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وبحسب المصدر فقد وجدت المحكمة العليا أن ستيوارت بايج، ساعد في شن حملة ترهيب نيابة عن بن راشد، مشيرة إلى أن بايج الضابط السابق في شرطة العاصمة سبق له أن اشتغل في شركة النفط السعودية أرامكو قبل أن يعود إلى بريطانيا للعمل في الأمن الخاص وله "سجل حافل من التورط في قضايا القرصنة".

وذكرت المحكمة أن بايج البالغ من العمر 70 عاما، هدد بالإضرار بسمعة مدير أمن الأميرة هيا بنت الحسين وهو نفسه ضابط شرطة سابق، ما لم يتوقف عن العمل لديها.

وعينت الأميرة هيا حراسة شخصية كبيرة بعد أن فرت إلى لندن مع أطفالها في عام 2019 خوفا على حياتها.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الأميرة هيا خاضت وزوجها السابق أغلى معركة حضانة في تاريخ المملكة المتحدة القانوني في المحكمة العليا، مبينة أن المحكمة العليا في بريطانيا توصلت إلى نتائج دامغة بشأن بن راشد، بما في ذلك أن الشيخ سبق له أن دبر عملية خطف مسلح لابنته الهاربة الأميرة شمسة من كمبريدجشير.

ووفقاً للصحيفة، ففي شهر حزيران/ يونيو من سنة 2019 وبعد فترة وجيزة من هروب الأميرة هيا التي تلقت تعليمها في أكسفورد، من دبي إلى المملكة المتحدة على متن طائرة خاصة مع أطفال الزوجين الصغار، ذهب بايج لمقابلة مدير أمنها في لندن وأصدر "تهديدا واضحا" لتشويه سمعته على المستوى الشخصي والمهني، وفق ما أكده القاضي.

وفي حكم صدر سنة 2020، قالت المحكمة العليا إن مدير أمن الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، والذي لم يكشف عن اسمه كان يتمتع بـ"مهنة متميزة كضابط شرطة على مستوى عال"، وكان معتادا على محادثات صعبة للغاية، شعر بـ"قلق شديد" إثر هذا اللقاء.

وبحسب تقرير الصحيفة فقد تم الاجتماع بين بايج ومدير أمن الأميرة هيا بعد يومين من تصوير زوجها السابق صاحب أحصنة السباق الشيخ محمد بن راشد، مع دوق ودوقة كامبريدج في رويال أسكوت، وقبل يومين من نشر قصائد فسرتها الأميرة هيا بأنها تهديدات بالقتل.

إلى ذلك، أفادت الصحيفة البريطانية بأن "عين" بن راشد في بريطانيا والذي يتقاضى ما يصل إلى 220 ألف جنيه إسترليني (300 ألف دولار) شهريا، لديه منزل مستقل في لندن بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني، ويمتلك شركة أمنية تحمل اسم "بيج غروب ليمتد" و"بيج لخدمات الحماية"، مضيفة أنه عمل لصالح السعوديين والإمارات.

وتابعت قائلة إنه وحتى وقت قريب، كان يوفر الأمن للسفارات البريطانية بما في ذلك بعثة المملكة المتحدة في تل أبيب.