صحيفة بريطانية: الأمير أندرو استخدم الشرطة للتجسس على ضحيته الجنسية

شفق نيوز- لندن

كشفت صحيفة بريطانية أن الأمير أندرو طلب من الشرطة عام 2011 الحصول على معلومات شخصية عن فرجينيا جيوفري، المرأة التي اتهمته بالاعتداء عليها "جنسياً" عندما كانت قاصراً.

وجاء هذا الكشف بعد أيام فقط من تخلي الأمير عن لقب "دوق يورك" في محاولة لاحتواء التداعيات المتواصلة للفضيحة، بحسب صحيفة "ميل أون صنداي".

وأعلنت شرطة لندن فوراً أنها "تبحث بنشاط" في هذه الادعاءات الجديدة، بينما امتنع قصر باكنغهام عن التعليق.

وكشفت الصحيفة أن الأمير أندرو استخدم أحد ضباط حمايته الشخصية في محاولة للحصول على معلومات تخص ضحيته، حيث أرسل بريداً إلكترونياً إلى نائب السكرتير الصحفي للملكة إليزابيث آنذاك، زاعماً أن جيوفري لديها سجل جنائي في الولايات المتحدة، وهو ما نفته عائلتها بشدة.

وأكدت شرطة لندن أنها تتحقق من هذه الادعاءات، بينما وصفها وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند بأنها "مثيرة للقلق بشدة"، مما يشير إلى استمرار توسع دائرة الفضيحة رغم محاولات القصر الملكي احتوائها.

يذكر أن الأمير أندرو (65 عاماً) كان قد تنحى سابقاً عن منصبه كسفير متجول للتجارة البريطانية عام 2011، ثم تخلى عن جميع مهامه الملكية عام 2019، قبل أن يجرد من ارتباطاته العسكرية ورعاياته الملكية عام 2022.

وفي عام 2022، قام بتسوية الدعوى القضائية التي كانت قد رفعتها جيوفري، التي توفيت منتحرة في نيسان/ أبريل الماضي، والتي اتهمته فيها بالاعتداء عليها "جنسياً" عندما كانت قاصراً.