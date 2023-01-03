صحيفة: بريطانيا ستصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "تيليجراف" نقلا عن مصادر أن بريطانيا ستعلن رسميا الحرس الثوري الإيراني، الذي اعتقل سبعة أشخاص على صلة بالمملكة المتحدة بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة، منظمة إرهابية.

وقال التقرير إن هذه الخطوة، التي سيتم الإعلان عنها في غضون أسابيع، تحظى بدعم وزير الأمن البريطاني توم توجندهات ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان.

ويعني تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أن الانتماء إليه وحضور اجتماعاته ورفع شعاره في الأماكن العامة تعتبر جريمة جنائية.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي سبعة أشخاص على صلة ببريطانيا بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في أعقاب مقتل مهسا أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاما، كانت قد اعتُقلت لارتدائها "ملابس غير لائقة".

وحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إيران يوم الأربعاء على التوقف عن احتجاز مزدوجي الجنسية، قائلا إنه ينبغي عدم استخدام هذا الأمر لكسب نفوذ دبلوماسي.