صحفي أمريكي نجا "من الموت" في العراق يعود إليه برحلة "الارادة من اجل الحياة"

شفق نيوز/ ذكر موقع "فارايتي" الامريكي، ان المراسل الأمريكي الشهير بوب وودروف الذي كان أصيب بجروح خطيرة في العراق في العام 2006، سيعود الى العراق من خلال فيلم يوثق الأحداث في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وبحسب التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فان "بوب وودروف الذي كان يعمل مراسلا لقناة "ايه بي سي" الامريكية عندما اصيب بجروح خطيرة بانفجار قنبلة على جانب الطريق خلال تغطيته في العراق عام 2006، سيعود الى العراق وتحديدا الى الموقع الذي أصيب فيه من خلال برنامج مصور يوثق الأحداث، تحت عنوان "بعد الانفجار: الارادة من اجل الحياة".

ولفت التقرير إلى أن "استديوهات (اي بي سي) هي التي أنتجت الفيلم الذي يروي قصة رحلة وودروف الى حيث حدث كل شيء، لأول مرة، وذلك في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي على قناة أي بي سي".

واشار التقرير الى ان "وودروف كان مذيع برنامج "اخبار العالم الليلة" على القناة الأمريكية عندما أوفد الى العراق، ونجا من الموت في الانفجار، ونقل من العراق مصابا باصابة في الدماغ وخضع لعملية تعافي طويلة، على الرغم من انه عاد الى برنامج "اخبار العالم الليلة" في العام التالي كمراسل.

وتابع التقرير أن "وودروف يعود في البرنامج التلفزيوني لزيارة العراق مع ابنه ماك، للتأمل في رحلته منذ ذلك الحين بينما يتعامل ايضا مع الصدمة التي تعرض لها في الماضي".

وخلال البرنامج الذي يمتد لساعة وربع، يتبع وودروف مسيرته التي قادته الى ما يعرف في العراق باسم "مثلث الموت"، ويجتمع هناك هو وابنه مع العراقيين الذين عملوا جنبا الى جنب مع القوات الامريكية للمساعدة في إنقاذه، فيما يستعرض 72 ساعة قضاها أمضاها هناك في عمله الميداني في العام 2006 ، ويقوم ايضا بمراجعة تداعيات هذه الحرب.

ترجمة: وكالة شفق نيوز