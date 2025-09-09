صحفيون فرنسيون يطالبون ماكرون بإجلاء زملائهم من غزة

شفق نيوز- باريس

طالب أكثر من 400 صحفي فرنسي، يوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون برفع تعليق إجلاء الصحفيين العاملين في غزة من الراغبين في ذلك، ومنح الصحافة الدولية إمكانية الوصول الفوري إلى الميدان.

وقال الموقّعون على رسالة مشتركة نُشر اليوم باللغة الفرنسية، موجّه إلى ماكرون "اسمحوا لنا باستقدام زملائنا الفلسطينيين من غزة، نحن أكثر من 400 صحفي وإعلامي فرنسي وناطق بالفرنسية، ندعم منذ تموز/ يوليو الماضي إعداد ملفات الإجلاء واستقبال زملائنا الذين يحتفظ معظمهم بعلاقات وثيقة مع فرنسا".

وأشاروا إلى أن "بعض هؤلاء يعمل مع هيئات إخبارية كبرى مثل لوموند، وقناة بي إف إم التلفزيونية، ووكالة فرانس برس، وقناة إل سي آي، وهؤلاء الصحفيون الذين يخاطرون بحياتهم يوفرون للفرنسيين إمكانية الوصول إلى المعلومات رغم التعتيم الإعلامي الذي تفرضه إسرائيل، والذي حوّل غزة إلى منطقة موت حقيقية للمهنة".

وأبدى الصحفيون الفرنسيون، وفقاً للرسالة "التزاماً بالشروط الصارمة لإعداد ملفات زملائنا، وجمع وثائق هويتهم، ونجمع شهادات العمل من وسائل الإعلام الفرنسية أو الأجنبية التي عملوا بها، ونجمع وعود العمل وإثباتات السكن والدعم المالي ونوفر لهم السكن الذي يحفظ كرامته".

وجاء في الرسالة "صحفيو غزة نزيهون وهم يستحقون الاحترام ويُشرفون مهنتهم، بعيداً كل البعد عن الصورة التي تُنسب إليهم في الحملات الدعائية، ففي آب/ أغسطس الماضي كشفت إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية عن وجود خلية شرعنة تابعة للجيش الإسرائيلي، مهمتها هي فبركة ملفات كاذبة تربط الصحفيين بحماس في محاولة لتبرير إعدامهم".

ووفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن منظمات غير حكومية مُعترف بها، قُتل 220 منهم بالفعل في غارات إسرائيلية، مما يجعل غزة أعنف صراع في تاريخ الصحافة.

ومع ذلك قُتل 11 صحفياً في غزة منذ تعليق عمليات الإجلاء، حيث أعلنت الأمم المتحدة، حالة مجاعة في غزة، واعتمدت الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية "آي إيه جيه إس" قراراً رائدا يُقر بأن أفعال إسرائيل، في غزة تُطابق تعريف "الإبادة الجماعية".

وحذرت الرسالة من أن "الصحفيين الذين نساعدهم في غزة قد يلقون نفس مصير الصحفيين الذين قتلوا، ونعني بمن نريد مساعدتهم أولئك المدرجين بالفعل على قائمة وزارة الخارجية الفرنسية وها هو أحد الصحفيين ممن عُلِّقت عملية إجلائهم يذكرنا قائلا بصفتي صحفياً ميدانياً، بدأت أخشى الخروج والتنقل، أخشى أن أُقتل وأن أصبح مجرد خبر منسي بعد ساعات قليلة من الآن".

وكانت السلطات الفرنسية قد علقت جميع عمليات إجلاء الفلسطينيين من غزة منذ أكثر من شهر، دون استثناء. ووفق الرسالة يأتي هذا التعليق عقب اكتشاف منشور قديم وصف بأنه معادٍ للسامية على وسائل التواصل الاجتماعي لطالبة غزّية أُجليت إلى فرنسا، مما أدى إلى فتح تحقيق داخلي.

الرسالة وقعتها مجموعة كبيرة من الصحفيين من بينهم صحفيون مخضرمون ومرموقون يعملون في مؤسسات عريقة، ومن ضمنهم، ألان كافال، صحفي في "لوموند"، حائز على جائزة "بايو" وجائزة "ألبرت لوندر"، وأنييس بريانسون-مارجولي، صحفية وسكرتيرة أولى "للنقابة الوطنية للصحفيين"، أنيت جيرلاخ، صحفية في "آرتي"، أريان لافريلو، صحفية في موقع "ديسكلوجر"، وأنطوان تشوزفيل، صحفي وسكرتير أول "للنقابة الوطنية للصحفيين"، وغيرهم الكثير.