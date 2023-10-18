صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا القصف الاسرائيلي لأكثر من 3200 قتيل و11 ألف جريح

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 3200 قتيل، و11 ألف جريح معظمهم من الأطفال والنساء.

وليل الثلاثاء، استهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

ونفت إسرائيل مسؤوليتها عن الضربة، مشيرة إلى أن الانفجار ناجم عن عملية إطلاق صاروخ فاشلة من قبل "الجهاد الإسلامي"، الذي نفى بدوره صحة التصريحات الإسرائيلية واتهم إسرائيل "بفبركة أكاذيب".

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن ستة أشخاص على الأقل قتلو، وأصيب العشرات بعد أن تعرضت إحدى مدارسها في قطاع غزة لقصف إسرائيلي.

وفجر اليوم الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية في غزة عن مقتل 37 فلسطينيا في غارات إسرائيلية جديدة على جباليا شمال قطاع غزة، فيما قتل 12 شخصا في غارات على في خان يونس.

وقالت الوزارة أن الغارات تركزت على منطقتي القصاصيب وحليمة السعدية في جباليا.

كما قتل فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي على خانيونس جنوب غزة، في حين أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل فلسطينيين اثنين في غارة إسرائيلية على مخبز بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة. كما سقط قتلى آخرين بغارة على منزل في المخيم ذاته.

وأفادت مصادر إعلامية بسقوط قتلى وجرحى بغارات إسرائيلية على حي اليرموك وسط مدينة غزة.