صحة غزة تتحدث عن "مجزرة" اسرائيلية جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في غزة، يوم الجمعة، وقوع مجزرة اسرائيلية جديدة أمام مجمع الشفاء الطبي.

وقال مدير عام المستشفيات في غزة بحسب ما نقلته قناة الجزيرة، إن "عشرات الشهداء والمصابين سقطوا في استهداف اسرائيلي لبوابة مجمع الشفاء".

واوضحت القناة ان "القصف الإسرائيلي على بوابة مجمع الشفاء تزامن مع قصف آخر لسيارات إسعاف كانت متوجهة لرفح".

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي، "نتحقق من الأنباء بشأن استهداف قافلة سيارات الإسعاف".