"أصحاب ثروات هائلة".. أستراليا تفرض عقوبات على 33 رجل أعمال روسي

شفق نيوز/ أعلنت السلطات الأسترالية، عن فرض عقوبات على 33 من رجال الأعمال الروس وعائلاتهم، بسبب غزو أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين في بيان: إن "الحكومة الأسترالية فرضت عقوبات جديدة على 33 من رجال الأعمال الروس المعروفين وأفراد عائلاتهم المباشرين".

وتشمل قائمة العقوبات رجل الأعمال رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي، ورئيس مجلس إدارة شركة غازبروم أليكسي ميللر، ومدير عام شركة روستيغ سيرجي شيميزوف، ومدير عام صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميترييف، ورئيس مجلس مدراء مصرف روسيا دميتري ليبديف، ورئيس شركة ترانس نفط نيكولاي توكاريف، ورئيس الشركة الحكومية المنتدى الاقتصادي الشرقي إيغور شوفالوف.

وتم فرض هذه العقوبات على أشخاص "راكموا ثروات شخصية هائلة"، ويتمتعون بأهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة بالنسبة لروسيا.

يذكر أن القوات الروسية كانت أطلقت في 24 فبراير/ شباط الماضي عملية عسكرية وصفتها بالمحدودة، في مناطق شرق أوكرانيا، إلا أنها سرعان ما توسعت شمالا وجنوبا، بل وصلت إلى محيط كييف، ما استدعى توتراً غير مسبوق في أوروبا وامتعاضا دوليا واسعا، إذ فرضت العديد من الدول الغربية حزمة عقوبات واسعة على موسكو، شملت مصارف وشركات عدة، فضلا عن سياسيين ونواب وأثرياء روس، حتى إنها طالت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

كما استدعت تلك العملية العسكرية استنفارا أمنيا بين موسكو والغرب، لاسيما دول الناتو والاتحاد الأوروبي، ما دفع العديد من الدبلوماسيين الغربيين رفيعي المستوى إلى تحذير من "حرب عالمية ثالثة".