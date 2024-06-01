صباح خالد الحمد الصباح وليا للعهد في الكويت

شفق نيوز/ أصدر أمير الكويت، مشعل الجابر الصباح، يوم السبت، أمراً أميرياً بتزكية صباح خالد الحمد المبارك الصباح، وليًا للعهد.

وسبق أن أدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية، بوقت سابق من اليوم، بعد أن أصدر أمير الكويت، مرسوما أميريا بتشكيل مجلس الوزراء برئاسة أحمد عبد الله الأحمد الصباح.

وكان تشكيل الحكومة الكويتية برئاسة أحمد عبد الله الأحمد الصباح وتضم الحكومة الجديدة 13 وزيرًا.

وألقى أمير الكويت كلمة بعد أداء الحكومة للقسم، جاء فيها: نحن في مرحلة جديدة من العمل الجاد والعطاء اللامحدود، سنواصل السير في سبل الإصلاح التي ارتضيناها، كما ينبغي ترسيخ مبادئ العدل والشفافية والمصارحة.