صافرات وضجيج وانسحاب وفود.. دبلوماسيون يقاطعون كلمة نتنياهو‎ في نيويورك (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الجمعة، احتجاجات كبيرة ومغادرة وفود عدة دول، بالتزامن مع اعتلاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ونتنياهو كلمته في إطار أعمال الدورة الـ 79 للجمعية.

وفي تعبير عن رفض الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وهجماتها على لبنان، انسحب عشرات الدبلوماسيين من مقر انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، فور صعود نتنياهو، على المنصة لإلقاء كلمته.

وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر انسحاب الحضور، كما علت أصوات الصفير وهتافات الاستهجان ضد نتنياهو داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة.