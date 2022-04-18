صافرات الإنذار تدوي في إسرائيل بعد صد هجوم صاروخي

شفق نيوز / تعرضت مستوطنات إسرائيلية، مساء الاثنين، إلى هجوم صاروخي، وذلك بعد سماع دوي صافرات الإنذار في المنطقة.

وذكر موقع Ynet الإسرائيلي، أن "صافرات الإنذار دوت في مستوطنات كيسوفيم وعين هشلوشا، حول قطاع غزة"، لافتاً إلى أن "سكان المنطقة أبلغوا عن دوي انفجارات بعد انطلاق الصافرات".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، أن "منظومة القبة الحديدية اعترضت قذيفة صاروخية تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

فيما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بإعلان حالة التأهب في محيط المجلس الإقليمي أشكول، الواقع في غلاف غزة، خشية تجدد إطلاق الصواريخ من القطاع".