صافرات الإنذار تدوي دون توقف.. حزب الله يستهدف شمال إسرائيل بسرب من المسيرات

شفق نيوز/ أفاد موقع RT، يوم الأربعاء، بأن سربا من الطائرات المسيرة أطلق من جنوب البلاد باتجاه أهداف عسكرية في نهاريا وحيفا.

وأكد الموقع أن صافرات الإنذار تدوي دون توقف في نهاريا وعكا وحيفا وسلاح الجو الإسرائيلي يستنفر وسط أنباء عن اختراق عدد من المسيرات لأراضي البلاد.

ورصدت الموقع سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي بالقرب من نهاريا بعد فشله بالانطلاق نحو الهدف.

وكتبت صحيفة "يسرائيل هيوم": "حوالي خمس طائرات بدون طيار تحلق في السماء الشمالية لأكثر من 20 دقيقة".

وأشار موقع RT إلى أن المسيرات تخطت الدفاعات الجوية كما تجاوزت مدينة حيفا إلى جنوبها.

وأضاف أن "المسيرات متجهة إلى منطقة منشة شرق حيفا".

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية أن 5 طائرات تشارك في محاولة اعتراض المسيرات القادمة من لبنان.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له عن نجاح التصدي لمسيرة وهدفين جويين آخرين في سماء البلاد.

يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الحالي، تعرض مقر إقامة نتنياهو الخاص في قيسارية لهجوم من طائرات مسيرة.

وتبنى "حزب الله" الهجوم، فيما علق نتنياهو على الحدث قائلا: "لقد ارتكب عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم خطأ مريرا".