صاروخ يمني يشعل أجواء إسرائيل.. إغلاق مؤقت للمطار

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام عربية، يوم الاثنين، دوت صفارات الإنذار في عدد من مناطق وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأكدت وسائل إعلامية، رصد إطلاق صواريخ باليستية من اليمن، اليوم الاثنين، تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل، فيما تم إغلاق مطار تل أبيب بسبب اعتراض أجزاء الصاروخ مؤقتا.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط مسيرة قادمة من اليمن بنجاح فوق البحر المتوسط "قبل وقت قصير".

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، فإن زورقا مزودا بصاروخ بالأسطول الإسرائيلي اعترض المسيرة قبل وصولها إلى أراضي إسرائيل، ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار نتيجة للحادث.