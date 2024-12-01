صاروخ من اليمن يستهدف قلب إسرائيل

‎شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، تعرضه لهجوم صاروخي أطلق من اليمن واستهدف وسطها.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي، أن "صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق بوسط إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن"، مؤكداً أنه جرى اعتراض الصاروخ خارج المجال الجوي الإسرائيلي.

تأتي هذه الحادثة ضمن تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تأثيرات الهجمات العابرة للحدود على الاستقرار في المنطقة.

ومنذ اندلاع حرب غزة في 2023، دأب الحوثيون على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل فيما يقولون إنه "تضامن مع الفلسطينيين".