صاروخ أطلقه حزب الله يقتل ضابطا اسرائيليا

شفق نيوز/ قتل ضابط شمالي إسرائيل بصاروخ أطلقه حزب الله، اليوم الخميس، في خضم هجوم كبير شنه الحزب من الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القتيل رائد احتياط يدعى إيتاي جاليا (38 عاما)، وهو نائب قائد سرية في الوحدة 8679 التابعة للواء المدرع الاحتياطي "يفتاح".

وشن حزب الله هجوما بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، في وقت سابق من اليوم الخميس، وهدد بضرب أهداف جديدة ردا على مقتل أحد كبار قادته، في أحدث تصعيد للعنف بالصراع المتفاقم على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ويحتدم الصراع تدريجيا منذ شهور بين حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل، بالتوازي مع حرب غزة، مما أثار مخاوف من نشوب حرب واسعة يقول الجانبان إنهما يرغبان في تجنبها ويعمل دبلوماسيون على تفاديها.