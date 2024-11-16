صاحب مطعم يحتجز موظفيه كـ"رهائن" في مدينة فرنسية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام فرنسية، يوم السبت، بأن صاحب مطعم احتجز رهائن في مطعمه بمدينة إيسي ليه مولينو الفرنسية بالقرب من العاصمة باريس.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن صاحب مطعم في المدينة احتجز يوم السبت عددا قليلا من الموظفين في مطعمه بإيسي ليه مولينو (منطقة الضواحي الجنوبية الغربية من باريس).

وأوضحت إدارة الإطفاء في باريس لوكالة "فرانس برس" أن صاحب المطعم "متحصن في مؤسسته ويحتجز عددا من الموظفين".

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أن قوة كبيرة من الشرطة تطوق المطعم على بعد عشرات الأمتار من طريق باريس الدائري، كما تم إرسال قوات خاصة والشرطة ورجال الإطفاء إلى مكان عملية الاحتجاز.

من جهتها، أفادت ذكرت صحيفة "لوفيغارو" أن 3 أو 4 موظفين محتجزون كرهائن في المطعم، مشيرة إلى أنه لا يوجد زوار في المطعم،لافتة إلى أن قوات الأمن والطوارئ متواجدة بالمكان.