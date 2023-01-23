"صاحب الصورة الشهيرة".. إدانة مقتحم مكتب بيلوسي بـ8 تهم

شفق نيوز/ دانت هيئة محلفين أميركية اليوم الاثنين، صاحب الصورة الشهيرة لرجل يجلس على كرسي رئيسة مجلس النواب السابقة الديمقراطية، نانسي بيلوسي، ويضع قدميه على مكتبها، خلال اقتحام الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، بثماني جرائم فيدرالية، بحسب ما أفادت شبكة "سي أن أن".

وقالت الشبكة إن هيئة المحلفين، دانت ريتشارد بارنيت (62 عاما)، المعروف أيضا باسم "بيجو"، بتهم من بينها الدخول إلى منطقة محظورة، والبقاء فيها بسلاح مميت أو خطير، وعرقلة إجراءات رسمية.

وفي السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، هاجم أنصار للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، كانوا يؤكدون أن الانتخابات الرئاسية في 2020 "سُرقت" منهم، بعنف مقر الكونغرس في واشنطن لوقف المصادقة على فوز جو بايدن بالاقتراع الرئاسي.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على بارنيت في أوائل مايو، على أن يظل رهن الإقامة الجبرية مع وضع جهاز مراقبة في كاحله حتى ذلك الحين.

وقالت الشبكة إن بارنيت يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة 20 عاما.